Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.
Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.