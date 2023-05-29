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Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek

Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Sivasspor Konyaspor Sivas Spor Haberler

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