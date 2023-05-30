Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi evinde konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligdeki puanını 40'a yükselten kırmızı-beyazlılar Giresunspor'un evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.