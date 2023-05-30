Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü atan Sivasspor, üç puanın sahibi oldu.