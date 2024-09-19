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Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlık İçin Konya'ya Gitti

Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlık İçin Konya'ya Gitti
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Konya'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bu haftada deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, Konya'ya gitti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Konya'ya hareket etti.

Kırmızı-beyazlılar yarın Konya'da yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Konyaspor ile Sivasspor 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda oynayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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