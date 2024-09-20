Sivasspor Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı
Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS