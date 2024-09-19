Sivasspor Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik programla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor ile Sivasspor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS