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Sivasspor Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Konyaspor ile yapacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmaları ve taktik programla tamamlandı. Takım, bugün öğleden sonra Konya'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik programla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor ile Sivasspor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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