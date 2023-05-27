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Sivasspor, Konya maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Konya maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise dar alan pas ve çabukluk çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Konyaspor Sivasspor Spor Haberler

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