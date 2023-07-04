Sivasspor kondisyon çalıştı
Spor Haberleri
DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında kondisyon çalışması yaptı.
- Sivasspor kondisyon çalıştı
SİVAS - DG Sivasspor bugün sabah teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise şut kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor bugün saat 17.30'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor