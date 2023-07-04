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Sivasspor kondisyon çalıştı

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DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında kondisyon çalışması yaptı.

- Sivasspor kondisyon çalıştı

SİVAS - DG Sivasspor bugün sabah teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise şut kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor bugün saat 17.30'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

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