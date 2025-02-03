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Sivasspor Kocaelispor Maçına Hazır

Sivasspor Kocaelispor Maçına Hazır
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında, Net Global Sivasspor Kocaelispor ile yarın karşılaşacak. Takım, maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sivsspor, idmanın ardınrdan kampa girdi.

Kocaelispor ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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