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Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kocaelispor ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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