Sivasspor, Kepezspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kepezspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak Antalya'ya gitmek için kampa girmeye hazırlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı sonlandırdı.
Sivasspor kafilesi, yarın hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.
