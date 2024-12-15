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Sivasspor, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık'ta oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas çalışmaları ve geçiş oyunları yapıldı.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geçiş oyunları ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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