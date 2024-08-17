Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maç sonunda soyunma odasında galibiyet pozu veren Sivassporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Uros Radakovic'in attığı gollerle maçı 2-1 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Eyüpspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, 'Kayseri hatırası' notu eklendi. - SİVAS