Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor'un galibiyet serisi 2 maça yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Ligin 18. haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, son olarak 19. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. Geride kalan 18 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 10. sıraya yükseldi.

Sivasspor, ligin erteleme maçında 11 Ocak Perşembe günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. - SİVAS