Sivasspor, Kayserispor'u 5-2 Geçerek 8 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sivasspor, ligin 21. hafta müsabakasında sahasında Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup edip 8 maçlık 3 puan hasretini sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 11. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. 13. haftada ise sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Yiğidolar, 14. haftada da deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. 15. haftada Galatasaray'a sahasında 3-2 yenilen Yiğido, kötü gidişatını sürdürerek 16. hafta maçında da deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 yenildi. Ligin 17. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, 18. haftayı BAY geçerken, 19. haftada ise sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Sivasspor, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı. - SİVAS