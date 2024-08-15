Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde yardımcı hocalar nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan oyun oynayan Yiğidolar taktik çalışmalarla günü tamamladı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Kayserispor ile Sivasspor 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde yardımcı hocalar nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan oyun oynayan Yiğidolar taktik çalışmalarla günü tamamladı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kayserispor ile Sivasspor 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS