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Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor ligin son hafta maçında 6 Mayıs Salı saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Rıza Çalımbay Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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