Sivasspor-Kayserispor maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, yedek ağırlıklı oyuncularla sahaya çıkmalarına rağmen maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligi kazanarak bitirmeyi başardıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Her iki takımın da maça yedek ağırlıklı takımla çıktıklarını anlatan Otyakmaz, "Son maçta gençlerimizi görme fırsatı bulduk ve maçı kazanmasını bildiler. Tebrik ediyorum. Gerçi maça daha fazla taraftar beklerdim ama inşallah İstanbul'daki kupa maçına hazırlanıyorlardır diye düşünüyorum. Bilet satışlarımız da fena gitmiyor. İnşallah orada da taraftarlarımızın önünde güzel bir karşılaşma oynarız." dedi.

Otyakmaz, ligi bu sene çok arzu ettikleri yerde bitiremediklerini belirterek, "Biliyorsunuz çok fazla sakatlığımız oldu. Bundan dolayı ligde istediğimiz noktada değiliz. Biraz daha yukarılarda olabilirdik. Tabii son haftalarda yaşanan kupa heyecanı biraz ligi ötelediğimiz sonucunu ortaya çıkardı. Bir kaç puan daha fazla alabilirdik." diye konuştu.

İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline gelecek taraftarların organizasyonuyla ilgili de konuşan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir toplantı yapıldı ve stada giriş çıkışların nasıl olacağı konusunda derneklerimiz bilgilendirildi. Sanırım bir problem olmayacak. Zaten Sivas'tan bileti olanlara belediyemiz bildiğiniz gibi otobüs tahsis ediyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da 2 bin bilet aldı. Organizasyon gayet güzel gidiyor. Daha önceki konuşmamda da 'İstanbul'daki Sivaslı sayısının şehir efsanesi olmadığını ispatlamamız gerekiyor.' demiştim. Herhalde yankı buldu ki maça yoğun bir talep oldu."