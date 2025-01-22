Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor- Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre; 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Sivasspor - Kayserispor maçına Burak Pakkan'ı atandı. Müsabakada Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Ali Yılmaz atandı. - KAYSERİ