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Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazır

Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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