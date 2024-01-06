Sivasspor, Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç öncesi Kayseri'ye hareket etti.
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, Kayseri'ye gitti.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Kayseri'ye gitti.
Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. - SİVAS