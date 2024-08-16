Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım, Kayseri'ye hareket etti. Maç yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 5 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün Kayseri'ye gidecek.
Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS