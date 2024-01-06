Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım Kayseri'ye kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. - SİVAS