Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'e evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla başlayan Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. kulüp tesislerindeki antrenman düz koşu ile başladı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SİVAS