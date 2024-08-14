Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Antrenman düz koşu, koordinasyon ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'e evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla başlayan Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. kulüp tesislerindeki antrenman düz koşu ile başladı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SİVAS