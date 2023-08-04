Sivasspor, Kayserispor ile berabere kaldı

Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Sivasspor'un gollerini Yunus Emre Konak ve Clinton N'jie atarken, Kayserispor'un gollerini Mame Thiam ve Gökhan Sazdağı kaydetti.

Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlarına Sivas'ta devam eden Sivasspor hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Sivasspor 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleyi hakem Bekir Doğan yönetirken, yardımcılıklarını ise Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı. Burak Yücetağise dördün hakem olarak görev yaptı.

Teknik Direktör Servet Çetin maça; Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Hakan Arslan, Samuel Saiz, Emrah Başsan, Ahmed Musa, Clinton N'jie 11'iyle başladı.

Yedeklerde; Emre Satılmış, Murat Paluli, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak, Keita, Abdulkadir Parmak, Armin Derlek, Charis Charisis, Kaan Okumuş, Eren Kaya, Mert Dursun, Gerson Rodrigues, Emre Gökay.

Yiğidolar'ın gollerini 27. dakikada Yunus Emre Konak ve 73. dakikada Clinton N'jie atarken, Kayserispor'un gollerini ise 25. dakikada Mame Thiam ve 77. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. - SİVAS