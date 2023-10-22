Sivasspor, Trendyol Süper Lig'deki 9. maçında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek sezonun 3. mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Kasımpaşa ile maçıyla Trendyol Süper Lig'de 9. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 9. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0, 5. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mağlubiyeti ile 3 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 9 mücadelede 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. - SİVAS