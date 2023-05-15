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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Kasımpaşa Spor Haberler

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