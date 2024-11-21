Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında Pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Kasımpaşa müsabakasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - SİVAS