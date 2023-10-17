Haberler ›› Spor ›› Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Ligin 9. haftasında oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları ve Passolig kartlarına yükleme işlemleri hakkında bilgi verildi.