Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı - Haberler

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Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı

AA - Serhat Zafer - Spor
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Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 35, maraton tribünü 25, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 15, kadın tribünü 20 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA / Serhat Zafer - Spor

Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Haberler

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