Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, son 2 haftada dış sahada oynadıkları maçlarda benzer bir oyun sergilediklerini belirtti.

Oyunun ilk bölümünün ortada geçtiğini dile getiren Özdeş, "Daha sonra 20 dakikalık bölümde, biz topa sahip olduğumuz anlarda daha doğru yerleştik, daha doğru hücum ettik. Birkaç fırsat yakaladık ama 35. dakikadan devre sonuna kadar Sivas takımının geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı, bu da bizde problemler yaşattı." dedi.

Özdeş, Sivasspor takımının yakaladığı fırsatlardan yararlanamadığını ifade ederek, "Devre arası o iyi oynadığımız anları tekrar planlamak istedik ve oyunun ikinci yarısının başında yine Sivas daha derli toplu, daha etkin oynadı. Bu kez bir format değiştirdik hafta içinde çalışmıştık bunu. Önde topun bizde kalması doğru yerleşmemiz gerekiyordu. Karşılığında bir gol bulduk, sonra daha doğru oynayarak ikinci golü bulduktan sonra rakip Sivas takımının da oldukça etkili atakları vardı." diye konuştu.

"Önemli bir 3 puan aldık"

Sivasspor'un yakaladığı pozisyonları gole çevirmesi durumunda rakiplerinin maçı kazanabileceğini vurgulayan Kemal Özdeş, şunları kaydetti:

"Onlar da çok büyük çaba sarf ettiler. Kazandığımız için mutluyum, önemli bir üç puan aldık. Şimdi 4 maçımız kaldı, 4 gün sonra sahamızda İstanbulspor ile oynayacağız. Orada da bu ciddiyeti, bu mücadeleyi, bu arzuyu göstermek istiyoruz. O maçı da kazanarak daha güvende olmak istiyoruz. Bugün hem Kasımpaşa'nın, hem Sivas'ın bulunduğu yer, bulunduğu puan durumu uygun durumlar değil ama futbol böyle. Bu sene farklı sebeplerle çok değişik ritimsizlikler oldu. Ama bu anları da yaşamak gerekiyor. Şimdi kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız, sonra da gelecek yılımızı planlayacağız."