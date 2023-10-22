Sivasspor-Kasımpaşa Maçında Gazze'deki Zulüm Kınandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Sivasspor-Kasımpaşa maçında İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik zulmü kınandı. İki takım tarafından açılan pankartta 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz' ifadesi yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Sivasspor- Kasımpaşa maçında İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik zulmü kınandı. İki takım tarafından açılan pankartta "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

Süper Ligin 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren maç, Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanıyor.

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla çıktı.

Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Diğer yandan yedek kulübesinde yer alan Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan ise, seremoni de Filistin bayrağı açtı. - SİVAS