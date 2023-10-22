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Sivasspor-Kasımpaşa Maçında Az Sayıda Taraftar Tribünde

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi.