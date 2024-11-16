Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS