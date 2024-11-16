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Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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