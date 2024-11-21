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Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladığı antrenmanla devam etti. Ülkelerinin milli takımlarından dönen oyuncular da idmana katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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