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Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarına devam ederek maça hazırlık yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale oyun oynayan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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