Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Yiğidolar, yarınki antrenmanla maç hazırlıklarına sürekleyecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları yaptı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS