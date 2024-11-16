Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaparken, sahada da ısınma hareketleri ve çeşitli oyunlar ile idmanlarını tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Gününün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.