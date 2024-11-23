Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı ve kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS