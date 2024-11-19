Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun oynayan Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS