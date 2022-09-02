Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde

DG Sivasspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Gaziantepspor beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor'a yenilen Sivasspor, üçüncü haftada Alanyaspor ile berabere kalırken, dördüncü haftada da Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Yiğidolar, bu hafta ise sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kendi kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS