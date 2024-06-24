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Sivasspor Kamp Programı Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için kamp programını açıkladı. Takım, 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak ve antrenmanlarla kamp çalışmalarına başlayacak. İkinci etap kampı ise Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da kamp programı belli oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak Sivasspor takımı, saat 18.00'de kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Sivasspor, 2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak ve yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Erzurum kampından sonra Sivas'a dönecek kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor'un, kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Erzurum Sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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