Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü
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Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, reaksiyon sürati, minyatür kale maçı ve taktiksel çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Sivasspor, yarın Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 12. gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman reaksiyon sürati ile başladı. 5'e 2 minyatür kale maç yapan Yiğidolar, daha sonra taktiksel sınırlı alan oyun ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. - SİVAS