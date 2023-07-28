Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü

Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, reaksiyon sürati, minyatür kale maçı ve taktiksel çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Sivasspor, yarın Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.