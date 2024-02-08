Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım ile yollarını ayırdı

Sivasspor Kulübü, takımdan ayrılan kaleci Muammer Yıldırım için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Muammer Yıldırım ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Muammer Yıldırım arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Muammer'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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