Sivasspor, Kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki kaleci, Sivas'a gelerek kırmızı-beyazlı renklere katıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasına sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Göktuğ, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Göztepe altyapısında futbola başlayan Manisaspor ve Ümraniyespor formasını giyen Göktuğ, geçen sezon Erzurumspor FK'de görev yaptı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor