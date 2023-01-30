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Sivasspor, Jordy Caicedo'yu kadrosuna kattı

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Sivasspor, Jordy Caicedo'yu kadrosuna kattı

DG Sivasspor, 25 yaşındaki santrfor Jordy Caicedo'yu renklerine bağladı.

DG Sivasspor, 25 yaşındaki santrfor Jordy Caicedo'yu renklerine bağladı.

Sivasspor, Ekvadorlu santrfor Jordy Caicedo'nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya vardı. Bugün Sivas'a gelen Caicedo, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncunun satın alma opsiyonu da Sivasspor'a ait.

Caicedo, futbola CS Norte America takımında başladı. Ardından Norte America, Deportivo Azogues, CD El Nacional, EC Vitoria ve CSKA-Sofia'da forma giyen Jordy Caicedo, bu sezonun ilk yarısında Meksika'da Tigres UANL'de top koşturdu.

Kariyerinde 201 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 55 kez gol sevinci yaşarken, 11 de asist yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erdal Sarılar Sivasspor Sonora Sivas Spor Haberler

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