Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ardından kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek, düdük çalacak. Kaynak: AA / Spor Rıza Çalımbay İstanbulspor Sivasspor Spor Haberler

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