Sivasspor-İstanbulspor maçının biletleri satışta Spor Haberleri DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı. DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor ile İstanbulspor arasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışları başladı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst (1. Kategori): 100 TL Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL Güney Alt (3. Kategori): 30 TL Güney Üst (3. Kategori): 30 TL Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Sivasspor Spor Haberler

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