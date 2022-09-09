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Sivasspor-İstanbulspor maçının biletleri satışta

Spor Haberleri

Sivasspor-İstanbulspor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor ile İstanbulspor arasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışları başladı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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