Sivasspor-İstanbulspor Maçında Az Sayıda Taraftar
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Tribünde yaklaşık 2 bin kişi yer alırken, büyük boşluklar dikkat çekti. Ancak kırmızı-beyaz sevdalıları takımlarına destek vermekten geri durmadı.
Sivasspor'un İstanbulspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul ekibi İstanbulspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 2 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS