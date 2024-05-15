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Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

- Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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